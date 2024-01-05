اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة آخرين جراء حريق فى مستشفى شمال ألمانيا

الجمعة، 05 يناير 2024 10:00 ص
مصرع شخص وإصابة آخرين جراء حريق فى مستشفى شمال ألمانيا حريق فى ألمانيا ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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لقى شخص مصرعه، وأصيب آخرون بجروح، فى حريق اندلع، فى مستشفى ببلدة أولزين الواقعة فى شمال ألمانيا قرب مدينة هامبورج، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة فى بيان، إنّ الحريق أسفر عن مصرع شخص وإصابة عديدين آخرين بجروح، بينهم ستة جروحهم خطرة والبقية إصاباتهم طفيفة.

وأضافت أنّ الحريق اندلع مساء الخميس قرابة الساعة 22.45 بالتوقيت المحلي (21.45 بتوقيت جرينتش)، وعندما وصلت فرق الإطفاء إلى المكان كانت ألسنة اللهب تلتهم الطابق الثالث من المستشفى، ويتصاعد "الكثير من الدخان".

وأوضح البيان، أنّ فرق الإنقاذ "سمعت نداءات استغاثة" تصدر من داخل المبنى.

وأكّد البيان أنّ وحدات الإطفاء والشرطة، نفّذت على الفور عمليات إخلاء، واتّخذت الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الحريق.

وفتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق.

وبحسب التقديرات الأولية، فإنّ قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الحريق قد تصل إلى أكثر من مليون يورو، وفقاً للبيان نفسه.

 







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