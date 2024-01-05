لجنة المشاركة السياسية بالقومى للمرأة: تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالمحليات

كتب محمود راغب

عقدت لجنة المشاركة السياسية ب المجلس القومى للمرأة إجتماعها الدورى برئاسة سناء السعيد عضو المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات و أعضاء اللجنة .

وأكدت سناء السعيد أن الاجتماع تناول مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام خلال شهر ديسمبر الماضى ،وأشادت بمشاركة المرأة خلال الإنتخابات مؤكدة انها تعد استكمالا لدورها الوطنى العظيم ، حيث أظهر المشهد الإنتخابى أن المرأة هي البطل الحقيقى فى الإنتخابات الرئاسية حيث فاقت نسبة مشاركتهن كل التوقعات، كما أن مشاهد الأطفال بصحبة اسرهم تدل على الإهتمام بغرس قيم الإنتماء وحب الوطن لدى الأجيال الجديدة.

كما أشادت سناء السعيد بجهود أعضاء لجنة المشاركة السياسية خلال حملات التوعية التى أطلقها المجلس سواءً كانت في اللقاءات الشخصية أو الفاعليات الرسمية في توضيح دور المجلس ،ولجنة المشاركة السياسية فى تنمية الوعي السياسي للمرأة المصرية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة جهود اللجنة خلال الفترة المقبلة ، والتى تتضمن تنظيم برامج تدريبية بالمجلس للتوعية بالمحليات والتعريف بقوانينها وأدواتها والتشجيع على المشاركة السياسية ودورها وأهميتها ، وضرورة تناول الإعلام لقضايا المشاركة السياسية للمرأة ، وتنظيم ندوات توعية فى الجامعات المصرية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة ، وتنظيم نموذج محاكاه لتدريب الشباب والسيدات على الإنتخابات على مستوى المحافظات ويتم البدء بمحافظة القاهرة.