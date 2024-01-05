اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يناير 2024 08:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يصنع "خصوم وهمية" وحكومته "كارثية"

الجمعة، 05 يناير 2024 07:56 م
زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يصنع "خصوم وهمية" وحكومته "كارثية" يائير لابيد
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوماً حاداً علي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، واصفاً الحكومة بـ"الكارثة الوطنية".

 

وفي مقال بصحيفة جيروزاليم بوست ، علق لابيد علي رفض نتنياهو تسليم غزة للسلطة الفلسطينية ساخراً ، وقال إن أحداً في إسرائيل لم يقدم مثل هذا الاقتراح بالأساس ، وتابع : لم يقترح أحد تسليم غزة للسلطة الفلسطينية.. وإعلان نتنياهو منع نقل السيطرة فى غزة إلى محمود عباس كان هزليا وقد اصطنع نتنياهو خصما خياليا".

 

وأوضح لابيد أن لدى إسرائيل جيشا متمكنا وحكومة ضعيفة بائسة، وذلك على خلفية الصراع الحاصل بين أفراد المجلس الوزارى المصغر بسبب تشكيل فريق للتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر.

 

وانتقد لبيد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ووصفها بأنها انحدار جديد غير مسبوق، قائلا إن وزراء يحاولون إهانة رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يفعل شيئا، مضيفا أن هذه ليست حكومة بل "كارثة وطنية".

 

وأضاف لابيد أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يؤيد الإرهاب ولم يخدم في الجيش يهاجم شاول موفاز، القائد الجدير والبطل في إسرائيل، وفق قوله.

 







يائير لابيد

غزة

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

نتنياهو



الموضوعات المتعلقة

العدوان الإسرائيلى يدخل شهره الرابع.. الاحتلال يكثف القصف على مربعات سكنية فى كل ربوع قطاع غزة.. تل أبيب ترتكب 1876 مجزرة ضد المدنيين الفلسطينيين.. تسجيل 30 ألف شهيد ومفقود بينهم 10 آلاف طفل

الجمعة، 05 يناير 2024 06:41 م

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 107 من بدء الحرب على قطاع غزة

الجمعة، 05 يناير 2024 05:31 م

العالم يرفع شعار "لا للتهجير".. أمريكا تصف تصريحات وزراء إسرائيل بشأن هجرة الغزاويين "تحريضية وغير واقعية".. أوروبا تحذر من انتهاك قوانين دولية.. بريطانيا تؤكد: غزة جزء من دولة فلسطين.. والخلاف يشتعل فى تل أبيب

الجمعة، 05 يناير 2024 05:30 م

إسرائيل تواصل حرب الإبادة والتدمير في غزة.. الغارات الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين وسط وشمال وجنوبى القطاع.. الدبابات تحاصر نحو 14 ألف نازح في مستشفى الأمل بخان يونس.. وقوات الاحتلال ترتكب جرائم في الضفة الغربية

الجمعة، 05 يناير 2024 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة