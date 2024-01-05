زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يصنع "خصوم وهمية" وحكومته "كارثية"

كتب محمد جمال

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوماً حاداً علي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، واصفاً الحكومة بـ"الكارثة الوطنية".

وفي مقال بصحيفة جيروزاليم بوست ، علق لابيد علي رفض نتنياهو تسليم غزة للسلطة الفلسطينية ساخراً ، وقال إن أحداً في إسرائيل لم يقدم مثل هذا الاقتراح بالأساس ، وتابع : لم يقترح أحد تسليم غزة للسلطة الفلسطينية.. وإعلان نتنياهو منع نقل السيطرة فى غزة إلى محمود عباس كان هزليا وقد اصطنع نتنياهو خصما خياليا".

وأوضح لابيد أن لدى إسرائيل جيشا متمكنا وحكومة ضعيفة بائسة، وذلك على خلفية الصراع الحاصل بين أفراد المجلس الوزارى المصغر بسبب تشكيل فريق للتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر.

وانتقد لبيد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ووصفها بأنها انحدار جديد غير مسبوق، قائلا إن وزراء يحاولون إهانة رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يفعل شيئا، مضيفا أن هذه ليست حكومة بل "كارثة وطنية".

وأضاف لابيد أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يؤيد الإرهاب ولم يخدم في الجيش يهاجم شاول موفاز، القائد الجدير والبطل في إسرائيل، وفق قوله.