تكريم مدير شبكة الطوارئ بالأقصر لمجهوداته في خدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

كرمت وزارة التنمية المحلية، محسن الشامى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، وذلك تقديراً لجهوده الفعالة هو وفريق العمل المعاون له فى خدمة المواطنين خلال الفترة الماضية، وذلك فى حفل كبير أقامته الوزارة بمقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاحتفالية كرمت وزارة التنمية المحلية ممثلي الشبكة الوطنيـة بـ9 محافظات فقط من أصل 27 محافظة بشهادات تقدير خاصة، حيث كانت محافظة الأقصر من محافظات المرحلة الأولى التى تم تدشين الشبكة بها فى عام 2022، حيث نجحت الشبكة في الاقصر في تغطية جميع غرف العمليات وخاصة الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسرعة وجدارة.

كما أحدثت الشبكة نقله نوعية داخل إدارة الأزمات بالمحافظة، حيث يقوم مركز السيطرة بنقل نبض وشكوى المواطن داخل الشارع الأقصري أمام المسئولين، وإيجاد الحلول السريعة التى تلبي حاجات المواطن الأقصري من خلال تواصله الدائم والمستمر بين المسئول والمواطن.

ويعاون فى ذلك كافة الجهات الحكومية المعنية بتلقي الشكاوى وطرق وأساليب حلها حتى يشعر المواطن الأقصري بالرضا التام عن الخدمات التى تقدمها الدولة المصرية من خلال مركز السيطرة الذي يوفر الملاذ الآمن حال وجود شكوى من أي نوع، وخلال الحفل أهدى الشامى التكريم للمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي حسن المغربي السكرتير العام المساعد تقديرا لجهودهم فى تيسير أعمال الشبكة بمحافظة الأقصر.