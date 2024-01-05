تقارير عبرية: تقديرات بإصابة 12 ألف و500 جندى إسرائيلى بإعاقات

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك تقديرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12 ألفا و500 جندي.

وأضافت الصحيفة أن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر الماضي.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تشكيل لجان خارجية للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع هجوم القسام في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على قطاع غزة.

ويضم فريق التحقيق، بحسب القناة 12، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الفريق شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء في الاحتياط أهارون زئيفي - فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط، سامي ترجمان.