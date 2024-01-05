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عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة يتظاهرون أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي

الجمعة، 05 يناير 2024 10:30 ص
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة يتظاهرون أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي مظاهرات تل أبيب - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة نظمت مظاهرة أمام منزل وزير الدفاع يوآف جالانت للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإعادتهم.

يأتي الاحتجاج بعد نحو أسبوع من مظاهرة كبيرة في القدس المحتلة لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة لليوم الـ91 على التوالي، حيث كثف قصف مناطق في وسط القطاع، بالتوازي مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال التي تحاول توسيع نطاق توغلها هناك.

 

 







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