"بأنامل شرقاوية".. الكليم والسجاد اليدوى يزين معرض الأسر المنتجة بالشرقية بأسعار رمزية

الشرقية - فتحية الديب

صناعة السجاد اليدوى و الكليم من الصناعات القديمة النادرة تتميز عن صناعة الماكينات بميزات متعددة، ويعمل معرض الأسر المنتجة التابعة لمديرية التضامن بمحافظة الشرقية، على تشجيع صناع تلك الحرفة للحفاظ على التراث والأصالة، ولما تتميز به منتجات السجاد اليدوى و الكليم بأنها صحية وليس لها آثار جانبية بالإضافة لجمالها وألوانها المبهجة.

"يوسف كفافى حسن" أمين مخازن جمعية الأسر المنتجة ورئيس قسم السجاد اليدوى والكليم منذ 20 عاما، إنه يعمل فى حرفة السجاد اليدوى أبا عن جد منذ طفولته، وذكرياته مع تلك الحرفة محفورة فى الأذهان، وأن اغلب المنتجات من السجاد والكليم داخل معرض الأسر المنتجة الكائن بجوار مبنى ديوان عام محافظة الشرقية، صناعة يدوية بأنامل شرقاوية تمتهنها أسرة كاملة منذ سنوات عديدة.

لافتا إلى أن فصل الشتاء هو أكثر موسم فيه رواجا لتلك المنتجات عن فصل الصيف، حيث تباع فيه منتجات الكليم وخاصة المصنوعة من صوف الأغنام لها زبائن خاصة تعشق تلك الحرفة وتطلبها عن غيرها من السجاد والكليم.

وأشار "كفافى" فى حديثه ل" اليوم السابع" ان المنتجات السجاد والكليم الموجودة بمعرض الأسرة المنتجة بالمحافظة، جميعها بأنامل شرقاوية، حيث تشهر عائلات فى مركز كفر صقر وأبو كبير بجميع منتجات السجاد من الصوف وذلك لكثرة الأغنام فى تلك الأماكن، وأنه شارك بها فى العديد من المعارض المحلية والدولية ونالت على إعجاب وذوق الزبائن لما بها من لمسات يدوية ولا تدخل صناعى بها مطلقات.

وتابع" كفافى" أن المعرض يضم أحجام وأنواع مختلفة السجاد اليدوى و الكليم بمقاسات مختلفة تناسب الجميع والأسر البسيطة، وأغلب الأسعار رمزية حيث تبلغ قطة مصنوعة من صوف الغنم مساحتها متر ونصف فى مترين تبلغ 360 جنيه، لافتا أن أغلب منتجات الكليم المصغرة تصنع من مخلفات المصانع وتكون عبارة عن قطع صغيرة حجم 70 فى مترين تبلغ 90 جنيه.