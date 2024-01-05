اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إنزال 7 أطنان من المساعدات الفرنسية والأردنية على قطاع غزة

الجمعة، 05 يناير 2024 10:15 م
إنزال 7 أطنان من المساعدات الفرنسية والأردنية على قطاع غزة غزة
أ ش أ

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أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم /الجمعة/ أن بلاده والأردن قاما بإنزال سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية على قطاع غزة الذى يفتقر سكانه البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة إلى كل شيء بعد قرابة ثلاثة أشهر من الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال الرئيس الفرنسى -فى تغريدة على منصة "إكس"- "ما يزال الوضع الإنسانى حرجا فى غزة. ففى سياق صعب، قامت فرنسا والأردن بتوصيل المساعدات جوا إلى السكان ومن يساعدونهم".


وبحسب الإليزيه، تم تنفيذ عملية إنزال المساعدات ليل /الخميس/ إلى /الجمعة/ عبر طائرتين عسكريتين من طراز C-130، إحداهما فرنسية والأخرى أردنية، "من خلال فرق من الأردن وفرنسا فى الطائرتين". وتم إنزال "المساعدات الإنسانية والصحية" فى طرود وبنظام يسمح بتوصيلهم إلى مناطق آمنة فى أقرب نقطة من الهدف وهو المستشفى الميدانى الأردنى المتواجد فى قطاع غزة، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية، مضيفة أن هذه "العملية المعقدة" التى تم تنفيذها بتعاون وتنسيق وثيق مع سلاح الجو الأردني، تكللت بالنجاح.







غزة

ماكرون

فلسطين

فرنسا

الاحتلال الإسرائيلى




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