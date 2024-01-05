اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 05:05 م
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إصابة 18 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الغردقة - سفاجا

الجمعة، 05 يناير 2024 04:49 م
إصابة 18 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الغردقة - سفاجا إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 18 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم الجمعة، على طريق سفاجا الغردقة جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، وزارة تحرير محضر بالواقعة. 
 
وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا، وبالتنسيق مع اسعاف البحر الأحمر على الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
 
 وتبين أن الحاظث وقع بسلل انحراف عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في وقوع انقلاب السيارة، وان الحادث تسبب فى إصابة 18 شخص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
 
 
 

 







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