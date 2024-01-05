أطعمة يجب أن يتناولها طفلك لمحاربة أمراض الشتاء

كتبت أمل علام

يقدم الدكتور إسلام البارودى استشارى طب الأطفال بجامعة القاهرة عددا من النصائح للأمهات عند تغذية أطفالهن وذلك للتمتع بجهاز مناعة قوى يحارب الأمراض وخاصة في فصل الشتاء..

تعرفى على النصائح المهمة لصحة طفلك..

1. تناول الثلاث وجبات الرئيسية..

تشمل الوجبة البروتين والدهون مثل اوميجا 3 واوميجا 6 الموجودة في البيض والبقوليات مثل الفول والعدس، والمعادن الموجودة في الطماطم، وتناول الجزر الذى يحافظ على حدة الإبصار لاحتوائه على فيتامين" أ" كما أن الفراولة والتفاح يحتويان على أغلب العناصر الغذائية، والموز لأنه غنى بالبوتاسيوم والماغنسيوم، والخضراوات مثل البسلة والبطاطس، كما أنه يجب الحرص على البروتين الحيوانى لأنه سهل الامتصاص وهو يحتوى على الحديد، وأى كمية بروتين حيوانى تساعد على التغلب على مشاكل الحديد أو فقر الدم والانيميا، أما البروتين النباتى فمهم جدا ولكن لا بد أن تأخذ قبله أى عصير يحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال أو ليمون أو أى عصائر تحتوى على حمضيات، وينصح الأم بضرورة إعداد 3 وجبات للطفل الــ 3 وهى وجبة الفطار والغذاء والعشاء.

2. ضرورة أن يكون هناك وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية..

والفاصل الزمنى بين كل وجبة هو ساعتين أو ساعة ونصف ولا تقل هذه المدة حتى يستطيع الطفل تناول طعامه لكى يشعر بالجوع، وبالتالي يأكل، ولابد ان يتناول الطفل منتجات الالبان والفول والبيض سواء جبنة قريش أو جبنة بيضاء.

3. الحرص على كوب لبن يوميا لأن الألبان أغلبها مدعمة بالحديد..

وكذلك مدعمة بالزنك والكالسيوم وفيتامين د ، موضحا ان تناول الحليب يوميا يجعل الطفل يحصل على الفيتامينات التي يحتاجها بشكل يومى.

4. احرصى على الدهون الصحية..

ابتعدى عن الدهون المهدرجة ، واحرصى على الزيوت الصحية مثل الأسماك المحتوية على الدهون وأيضا الفول السودانى والمكسرات، لأنها تحتوى على اوميجا 3 واوميجا 6 ، مع تناول زيت الزيتون ويمكن تناول الزبدة البلدى .