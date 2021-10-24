6 عادات صحية تحميك من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

نهير عبد النبى

السكر والضغط والسمنة من أبرز الأمراض المزمنة التي تؤثر على صحتك وحياتك اليومية، وهنا يسعى الكثيرون وراء الطرق التي تحميهم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وخصوصًا في مرحلة الشباب.

ويجيب "اليوم السابع" على هذا السؤال ويعرض أهم العادات الصحية التي تحميك من الأمراض المزمنة وفقا لما ذكره موقع health وهى:

1. النظام الغذائي

نصيحته مباشرة: تناول نباتات كاملة، غير مكررة ومعالجة بالحد الأدنى، حيث يساعد تناول الأطعمة النباتية على تقليل مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان .

هناك أدلة على أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.

وهذا النظام الغذائي غني بالخضروات والفواكه والبقوليات وأسماك الحبوب الكاملة وزيت الزيتون والمكسرات.

تشير أدلة أخرى إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل يمكن أن يعكس الحالات المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي ، بما في ذلك أمراض القلب المتقدمة، و يستبعد هذا النظام الغذائي اللحوم ومنتجات الألبان والبيض ويشمل الأطعمة الكاملة مثل الخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه.

2: النشاط البدني

الحركة تساعد جميع أجهزة الجسم، حيث يوصي الخبراء بممارسة نشاط متوسط ​​الشدة لمدة 150 دقيقة كل أسبوع، سواء عن طريق المشى أو الجرى أو ركوب العجل.

3: النوم

قلل من تناول الكحوليات والكافيين ونام بعدد ساعات كافية في اليوم لا تقل عن 8 ساعات.

4: تخفيف التوتر

الإجهاد المزمن ليس صديقًا لجهازك المناعي، جرب اليقظة والتأمل والامتنان لتخفيف التوتر وتحسين صحتك الجسدية والعقلية.

5:التأمل واليوجا

التأمل واليوجا من التمارين الذى تساعد الجسم على الاسترخاء والراحة وتحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

6: الترابط الاجتماعي

الترابط الاجتماعي أو حب الناس يحافظ على صحتك عاطفياً وجسدياً، فمن الممكن ان تشارك في الأعمال التطوعية والمشاركة الاجتماعية.