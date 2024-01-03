البورصة تغرم 8 شركات 80 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد ب البورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم 8 شركات بقيمة 80 ألف جنيه لمخالفة قوعد قيد وشطب الأوراق المالية.

توقيع التزام مالي 20 ألف جنيه على شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية، وتوقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركتي مصر بني سويف للأسمنت، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، لمخالفة الأولى المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة المادة الثانية 46 من القواعد.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي بقيمة 10آلاف جنيه على شركات جينيال تورز، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2023.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، شركتي العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو بقيمة 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لعدم الموافاة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2023.