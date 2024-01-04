مصرع طالب أثناء عبوره مزلقان القطار فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي طالب بالصف الأول الإعدادي، مصرعه نتيجة اصطدام القطار به أثناء عبوره مزلقان في قرية العصافرة التابعة لمركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية، بوصول جثمان طالب بالصف الأول الإعدادي إلي مستشفي المطرية.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع عمر محمد صلاح، 12 عاما، طالب في الصف الاول الإعدادي، وذلك أثناء عبوره مزلقان القطار بقرية العصافرة.

وتم نقل الجثمان لمستشفي المطرية، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.