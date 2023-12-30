سائق يقتل لص حاول سرقة توك توك في الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (بائع خضروات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) وبها عيارين ناريين ، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على متعلقاته الشخصية (هاتف محمول حافظة نقود بها مبلغ مالى).

توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن المجني عليه كان يتواجد بمحل الواقعة ويحمل بندقية خرطوش ، وبرفقته (عنصران إجراميان – لهما معلومات جنائية) وشرعوا فـي سرقة مركبة "توك توك" كُرهاً عن قائدها ، وحال ذلك أطلق مُستقل التوك توك عيار نارى مُحدثاً إصابة المجني عليه فأودى بحياته ولاذ مرافقي المجني عليه بالهرب ، حيث أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات ، وفى وقت لاحق أمكن تحديد وضبط سائق مركبة "التوك توك" ، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته أيد ما سبق وقرر أنه كان يستقل التوك توك رفقته (عاطل - مقيم بذات القرية – له معلومات جنائية) وأفاد بأن الأخير هو مُطلق الأعيرة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه لدى مشاهدته للمجني عليه يحمل بندقية وبرفقته سالفي الذكر ومحاولتهم سرقة "التوك توك" بالإكراه قام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته من داخل مركبة "التوك توك" تجاه المجني عليه فأودى بحياته ولاذ مرافقيه بالهرب فإستولى على البندقية الخرطوش التي كانت بحوزة المجني عليه وإنصرف.. كما أرشد عن (البندقية آلية "المستخدمة فـي الواقعة"، البندقية الخرطوش المستولى عليها).