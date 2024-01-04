محافظ الغربية يتابع استكمال الأعمال فى محور طريق المعامل بمركز طنطا

جاء ذلك خلال متابعته لاستكمال الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظ وممثلي الإنتاج الحربي و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الإدارة الهندسية ،رؤساء أحياء أول وثان المحلة وثان طنطا مركز كفر الزيات وطنطا ، ومديرية الإسكان لمناقشة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية موقف مشروعات محور النعناعية بكفر الزيات ،طريق المعامل بمركز طنطا، شارع قطيني بحي ثان طنطا، كورنيش المحلة، شارع البحر بالمحلة والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة بمحافظة الغربية.