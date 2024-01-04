محافظ الغربية يوجه بتذليل المعوقات لسرعة انتهاء مشروعات محور النعناعية

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المستشار عمرو حتاتة المستشار القانونى للمحافظ ورؤساء أحياء أول وثان المحلة وثان طنطا مركز كفر الزيات وطنطا، ومديرية الإسكان لمناقشة المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية موقف مشروعات محور النعناعية بكفر الزيات، طريق المعامل بمركز طنطا، شارع قطينى بحى ثان طنطا، كورنيش المحلة، شارع البحر بالمحلة والتى تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة بمحافظة الغربية.

وشدد رحمى خلال الاجتماع على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها فى توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرصه على متابعة العمل فى كافة المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمنى، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة، مؤكدا تذليل كافة التحديات التى تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفورى معها، ومشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التى ستعود بالنفع على أهالى المحافظة.