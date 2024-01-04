لو مبتنامش كويس.. اعرف الفرق بين الأرق المزمن والمؤقت

كتبت فاطمة خليل

الأرق هو اضطراب في النوم يتميز بسوء نوعية أو كمية النوم وانخفاض القدرة على أداء الأنشطة النهارية هو العرض المميز للأرق، ويجد الأشخاص الذين يعانون من الأرق صعوبة في النوم أو صعوبة الاستمرار في النوم، فى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين الأرق المزمن والمؤقت وأسبابه وعلاجه، بحسب موقع southern

أسباب الأرق

يعاني العديد من الأشخاص من الأرق المؤقت (أو الحاد)، الذي يستمر لبضعة أيام أو أسابيع، في مرحلة ما من حياتهم، ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من الأرق المستمر (أو المزمن)، والذي يستمر لمدة شهر أو أكثر.

الأرق المؤقت

ترجع العديد من حالات الأرق إلى مشكلات أو ضغوط مؤقتة، ومنها ما يلي:

-اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

-عدم الراحة الجسدية

-العمل في وقت متأخر أو مبكر يمكن أن يعطل إيقاعك اليومي - الساعة الداخلية للجسم

-المواقف الحياتية الضاغطة، مثل الطلاق، أو وفاة أحد الأشخاص المقربين، أو فقدان الوظيفة، أو المخاوف بشأن العمل أو المدرسة أو الصحة أو الأسرة

-رعاية الأطفال الذين يعانون من المغص أو مشاكل صحية أخرى

-تدخين السجائر

-تناول الكافيين قبل الذهاب إلى السرير

-تناول الكثير من الطعام في وقت متأخر من المساء

-أنواع معينة من الأدوية.



الأرق المستمر

غالبًا ما يحدث الأرق المستمر بسبب حالات طبية أو نفسية مزمنة كامنة وعادات نوم سيئة. تشمل عادات النوم السيئة جدول نوم غير منتظم، أو استخدام غرفة النوم في أنشطة غير النوم، أو تناول الطعام أو ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة، أو النوم في غرفة بها الكثير من الضوضاء أو الإضاءة، أو القيام بعمل في السرير. تشمل الحالات الطبية العديدة التي قد تسبب الأرق ما يلي:

-مشاكل في التنفس، على سبيل المثال. الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن

-فشل القلب الاحتقاني

-البدانة

الارتجاع الحمضي (حرقة المعدة)

فرط نشاط الغدة الدرقية

-مشاكل في المسالك البولية (مثل سلس البول)

-الألم المزمن، على سبيل المثال. التهاب المفاصل الروماتويدي، والفيبروميالجيا

-مرض الشلل الرعاش

الخرف

تشمل الحالات النفسية المرتبطة بالأرق ما يلي:

-اكتئاب

الهوس

القلق

اضطراب ما بعد الصدمة.

تشمل الاضطرابات المرتبطة بالنوم التي يمكن أن تسبب الأرق ما يلي:

النوم وتوقف التنفس المرحلى

المشي أثناء النوم

متلازمة تململ الساق

اضطراب النوم اليومي (أي أن توقيت النوم لا يتناسب مع "ساعة الجسم البيولوجية").

وعلاج الأرق يشمل اتباع عادات حياتية تساعد على تحسين النوم مثل الذهاب إلى السرير كل يوم فى نفس التوقيت والاستيقاظ فى موعد محدد كل يوم وعدم شرب الكافيين قبل وقت النوم.

