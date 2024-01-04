كيف يؤثر تدخين الأم الحامل على صحة الجنين ونموه سلبا؟

كتبت إيناس البنا

الحمل من أجمل اللحظات التي تعيشها المرأة وهى تنتظر مولودها الجديد بعد شهور من التعب، لذا يجب على الأم أن تحافظ على صحتها خلال الحمل لأنها مرتبطة بصحة الجنين، ومن أهم المحاذير خلال تلك الفترة التدخين.

وكشف الدكتور محمد حسن استشارى طب النساء والتوليد والعقم جامعة القاهرة، أن التدخين وخصوصا أول 3 أشهر من الحمل يزيد من فرص الإجهاض المبكر وفقدان الجنين قبل بلوغه الأسبوع العشرين من الحمل، لأن ما تحتويه السجائر من مكونات أخطرها النيكوتين تعيق نمو الجنين والتأثير على وظائفه الحيوية.

أضاف استشارى النساء في تصريحات لـ " اليوم السابع"، أن التدخين يؤثر على الأم أيضا حيث يعرضها لخطر الولادة المبكرة وهو ما يتسبب في ولادة طفل مبتسر غير كامل النمو قليل الوزن، وفى حالات كثيرة يحتاج إلى دخول حضانة لمتابعة المؤشرات الحيوية للقلب وجهازه التنفسى، أيضا قد يمتد الأمر إلى التأثير على الوظائف العصبية بالدماغ حيث أثبتت العديد من الدراسات أن التدخين أثناء الحمل يجعل الطفل مع مراحل نموه يعانى من نقص الانتباه وصعوبات التعلم.

وأوضح الطبيب أن من أخطر الأشياء المرتبطة بتدخين الأم الحامل قد يمتد إلى موت الجنين في مراحل متقدمة من الحمل، وهو ما يشكل ألم للكثير من النساء خلال رحلة الحمل، لأن المشيمة التي تحمل الطعام والسوائل للطفل تتأثر أيضا بالتدخين مما قد يتسبب في الـتأثير السلبى على وظيفتها.

ونصح الطبيب الأم فور العلم بالحمل الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة الخفيفة مع تناول نظام غذائى متوازن، وشرب الكثير من السوائل للحفاظ على صحة الجنين، وولادة طفل سليم جسديا وصحيا.