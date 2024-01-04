قرية منتجة.. ندوة في مجمع إعلام أبوسمبل لتشجيع المنتج المحلى

أسوان - عبد الله صلاح

نظم مجمع اعلام أبوسمبل ندوة بعنوان نحو قرية منتجة في مقر مركز البحوث الزراعية ب مدينة أبوسمبل ،وذلك في اطار الحملة الاعلامية التي ينظمها قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا.

أكد الدكتور محمود أحمد نائب مدير مركز البحوث الزراعية علي تعظيم الاستفادة من زراعة بنات الكركديه و المخلفات الزراعية المصاحبة له وذلك في سبيل تنمية اقتصاد الأسر الزراعية وتوفير فرص عمل لشباب الجنوب ودعم الصناعات المحلية، مشيرا الي أهم طرق الزراعة الحديثة الأمنه التي تعطي انتاجية عالية وتعطي مردود اقتصادي كبير وتحافظ علي البيئة.

وأضاف سامح فتحي الطاهر مدير مجمع اعلام ابوسمبل ان الندوة شارك فيها عدد من المزارعين وسط حضور ملحوظ من السيدات والفتيتات اللاتي حرصن علي التعرف علي أحدث الوسائل والطرق لتعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية بقري أبوسمبل.

وأوضح، أن الندوة تأتي في أطار توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى بهيئة الاستعلامات بتنفيذ حملة دعم الصناعة الوطنية التي تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالاضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وإحياء الحرف التراثية، وتنطلق الحملة خلال هذا الاسبوع وتستمر حتى نهاية شهر فبراير.