مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، فى حادث تصادم سيارتين على طريق مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وقع صباح اليوم الجمعة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى مدير أمن أسوان ، إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة أبوسمبل، بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ، عند الكيلو 175 على طريق مدينة أبوسمبل السياحي جنوب أسوان

انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى محمد فرغلى محمد 61 سنة، تم نقل الجثة إلى مشرحة أبوسمبل تحت تصرف النيابة، وأصيب 6 أشخاص آخرون فى الحادث، تم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وهم كرم عبده محمد 37 سنة، عبد الكريم محمد سعد 29 سنة، أحمد عبيد أحمد 37 سنة، مصطفى خليل تهامى 47 سنة، عبد التواب عبدالله جاد 30 سنة عبد الرشيد حسن عبد الرشيد 26 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.