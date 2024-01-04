عمرها 103 عام .. طبيبة تقود دراجة وتكشف سر الحفاظ على صحتها

كتب إيهاب محمد

كشفت طبيبة تبلغ من العمر 103 أعوام عن أسرارها للحفاظ على لياقتها وصحتها في سن الشيخوخة، بعد أن أدارت عيادة لعقود من الزمن بينما كانت تربي ستة أطفال، حسب ديلى ميل.

تواصل الدكتورة جلاديس ماكغاري، التي نشرت مذكراتها هذا العام، التشاور مع المرضى عبر الهاتف، وإلقاء المحاضرات على البث الصوتي، وتدير حسابًا على انستجرام يضم أكثر من 47000 متابع.



الطبيبة العجوزة



الطبيبة مع احفادها



ماكغاري



الطبيبة تركب العجلة

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، أكدت على أهمية أن يكون لديك هدف في الحياة، قائلا: "يجب أن يكون لديك شيء تعيش من أجله".وأضافت: "وإذا كنت خائفًا للغاية مما يحدث في العالم، فمن الصعب جدًا أن تحفز نفسك بما يكفي لترغب حقًا في القيام بذلك".

ومع ذلك، لم تكن تشعر دائمًا بهذه الطريقة، ووصفت شعورها "بالانكسار" عندما سلمها زوجها البالغ من العمر 46 عامًا أوراق طلاقها في سن 69 عامًا لبدء علاقة مع زميل لها.

نشأت ماكغارى، إحدى مؤسسي الجمعية الطبية الأمريكية الشاملة في عام 1978، في الهند حيث كان والداها طبيبين وجاءا إلى الولايات المتحدة للالتحاق بكلية الطب.وأدارت فيما بعد عيادة في جنوب أوهايو حتى انتقلت هي وزوجها إلى فينيكس، أريزونا، حيث أداروا عيادة على مدى العقود الأربعة التالية، ولكن بعد بضع سنوات، طلقها زوجها بيل، الذي توفي منذ ذلك الحين، ليتزوج أحد زملائهما قبل وقت قصير من بلوغها السبعين من عمرها.

واعترفت بأن الانفصال كان "أصعب شيء" واجهته على الإطلاق في مقابلة مع صحيفة في وقت سابق من هذا العام، وأنها كانت غاضبة جدًا عندما تلقت دعوة لحضور حفل زفاف بيل.

وفقا لموقع "essentiallysports" لم تكن هاميلتون غريبة على هذه الرياضة التي يحركها الأدرينالين، كانت قد جربت سابقًا في التسعينيات من عمرها بطريقة مماثلة،هذه المرة، انخرطت في القفز المظلي الترادفي، وهي ممارسة شائعة لهواة القفز بالمظلات لأول مرة، مع ربط المدرب على ظهرها، وبينما كانوا ينزلون، كانت فرحتها واضحة، ووجهها محفور بابتسامة أصبحت أكبر مع اقتراب الأرض.