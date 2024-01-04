عائد يصل لـ27%.. بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهاداتى ادخار لمدة عام (إنفوجراف)

أحمد يعقوب

قرر بنكا الأهلى المصرى، ومصر، طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل لـ27% يصرف نهاية مدة الشهادة، و23.5% بعائد شهرى.



بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهاداتى ادخار وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ اليوم السابع، إن البنك الأهلى المصرى قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام. فيما قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالى للشراء. هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online ، على أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024. هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة. هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.

ويبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها اعتبارا من غد الجمعة، والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.