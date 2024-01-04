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بنك مصر يقرر طرح شهاداتى ادخار بعائد 23.5% و27%

الخميس، 04 يناير 2024 05:47 م
بنك مصر يقرر طرح شهاداتى ادخار بعائد 23.5% و27% بنك مصر
كتب أحمد يعقوب

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قرر بنك مصر طرح شهادتي ادخار، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف فى نهاية المدة بعد عام واحد.

 

يبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها اعتبارا من غد الجمعة، والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

 

وأصدر بنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد  25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

 

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

 

 

 

 

 







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اليوم السابع بلس




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