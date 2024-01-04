رئيس البنك الأهلى: طرح شهادتى ادخار بعائد 23.5% و27% لمدة عام

كتب أحمد يعقوب

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ اليوم السابع، إن البنك الأهلى المصرى قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.