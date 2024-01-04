شوارع وحدائق أسوان تتلالأ لاستقبال الأجانب والمصريين بالموسم الشتوى.. صور

مع مطلع العام الجديد تحصد عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية ثمار التطوير والتجميل والتحديث، حيث أصبحت واجهة مدينة أسوان، وشوارعها الرئيسية، لوحة جمالية متناسقة ومتكاملة الأركان بشكل راق ونموذجى، تعكس الأجواء الجمالية والحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وأيضًا المصريين تواكبًا مع أعمال التطوير والتجميل التى شهدتها واجهة مدينة أسوان، وتكون بذلك فى أبهى صورها بشكل حضارى مشرف، وجاهزة لاستقبال ضيوفها وزائريها خلال الموسم الشتوى.

وفى ظل المقومات الفريدة من نوعها التى تمتلكها عروس المشاتى وتتفرد أسوان بتنوع للمنتج السياحى من السياحة الثقافية والعلاجية والترفيهية والبيئية والسفارى والصيد وغيرها من الأنماط السياحية.

كما يجرى زيادة وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كيلو مترات، ليتم إنهاء المستوى الأول، وجاهزيته للافتتاح مع احتفالات أسوان بعيدها القومى فى 15 يناير الجارى.

وتشمل ملحمة التطوير والتجميل على أرض عروس المشاتى نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، للحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية لتكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوف وزائرى المحافظة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية القيام بأعمال النظافة وغسيل الأرضيات والأرصفة بشارع كورنيش النيل، وعدد من الشوارع، وهو الذى توازى مع القيام بتنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار، وكذا أعمال الجرد ورفع التراكمات، للوصول لأفضل مستوى جمالى يليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.

كما تم نظافة وجاهزية الحدائق والمتنزهات المفتوحة مثل بلازا درة النيل، والسلام، وكذا فريال، والحديقة النباتية، وغيرها من الحدائق والمتنزهات لإظهار الشكل الجمالى أمام الألاف من الأفواج السياحية التى توافدت على عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، مع الاستمتاع بالجولات السياحية للمعالم والمزارات الأثرية، بالإضافة إلى مقاصد السياحة البيئية والعلاجية والسفارى والتسوق، علاوة على القيام بالجولات النيلية فى طقس دافئ ومشمس ووسط حفاوة وضيافة أهالى المحافظة.

وشهدت الحركة السياحية انتعاشة كبيرة خاصة فى الفنادق العائمة والبواخر السياحية، والتى تعمل ما بين الأقصر وأسوان، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات فى الفنادق العائمة والثابتة.

وتتوافد الوفود من شتى انحاء العالم للمشاركة فى المؤتمرات التى نعقد على أرض أسوان مثل المهرجانات دولية ذات مكانة مرموقة سواء كانت ثقافية أو رياضية أو غيرها، ومنها المهرجان السنوى الدولى لأفلام سينما المرأة بأسوان، والمهرجان الدولى للثقافة والفنون ضمن احتفالات تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل، والمهرجان الدولى للتمور، كما تعقد مهرجانات أخرى مثل مهرجان مانجو أسوان، ومؤتمرات متعددة مثل مؤتمر اليونسكو لمدن التعلم بإعتبار أسوان أحد مدن التعلم بشبكة اليونسكو العالمية، وأيضًا أحد مدن الإبداع، فضلًا عن إستضافة أسوان بصفة مستمرة للزيارات الدبلوماسية من سفراء الدول الأجنبية بمصر والتى تثمر عن عقد إتفاقيات تؤامة بين مدينة أسوان وعدة مدن عالمية، فى ظل الطاقة الفندقية الكبيرة والراقية بمدينة أسوان.

جدير بالذكر، أنه تم مشاركة أسوان فى مسابقة "عاصمة السياحة العربية 2024" للفوز بهذا اللقب الجديد من خلال إعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى إعتمد على استثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية عبر العصور، وتعاقب على أرضها الطيبة عدة حضارات وثقافات.