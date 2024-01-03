حياة كريمة.. محافظة أسوان تتابع تنفيذ مشروع الصرف بقرية غرب سهيل

نظمت وحدة حياة كريمة التابعة لمحافظة أسوان، المرور الميدانى لتفقد مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى بقرية غرب سهيل بمركز ومدينة أسوان والتى تضم 12 ألف مواطن ومواطنة.

من جانبه، أكد اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، أن المشروع يشمل إنشاء محطة للمعالجة بقدرة ألفين م3/يومى حيث تقع على مساحة 13 ألف م2 وتتكون من 8 أحواض للتجفيف والتهوية والتلامس والترسيب وتركيز الحمئة، بالإضافة إلى المبانى الإدارية.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى، أن نسبة تنفيذ الإنشاءات المدنية للمحطة وصلت 70 % ، فيما بلغت نسبة تنفيذ الطرد الرئيسى إلى 95% ، لافتاً إلى أن الجولة الميدانية شملت تفقد الأعمال الجارية بإنشاء محطة الرفع بالقرية والتى بلغت نسبة تنفيذها 75%.

وقال السكرتير العام المساعد، إنه بحث شكوى الأهالى وتوجيه المسئولين بسرعة معالجة تسريب المياه بأحد المواقع وتلبية الشكوى على الوجه الأكمل.

من جانبه، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على إستمرار الجولات الميدانية لمتابعة الجهود المبذولة ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة).