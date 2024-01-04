اليوم السابع
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غدا.. استحقاق شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر بقيمة 460 مليار جنيه

الخميس، 04 يناير 2024 09:53 ص
غدا.. استحقاق شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر بقيمة 460 مليار جنيه عملات ورقية - أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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يبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير 2024 استحقاق شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.
 
وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد  25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.
 
وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
 






البنك الأهلى

بنك مصر

شهادة 25




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