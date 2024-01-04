غدا.. استحقاق شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر بقيمة 460 مليار جنيه

كتب - أحمد يعقوب

يبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير 2024 استحقاق شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.