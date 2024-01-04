حصاد الأقصر 2023.. إنجازات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود فى 22 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر عن نجاحات وحصاد إنجازات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود شرق المحافظة، وذلك خلال العام الماضى، والتى شملت ما يلي:-

1. الانتهاء من إحلال وتجديد وتوسعة كوبري مدخل ومدينة الطود علي ترعة الكلابية بطول 60 متر وعرض 16 متر والذي تم إنشائه بدلاً من الكوبري القديم المتهالك، والذي كان عرضه 5 أمتار فقط.

2. تشغيل مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يتم إنشاؤه بنظام الجيل الثالث على مساحة 625 متر مكون من بدروم وأرضي وطابقين ، به مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنه عمومية وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة.

3. انتهاء العمل من إنشاء جناح بمدرسة الحسينات الإبتدائية بمدينة الطود.

4. انتهاء العمل من إنشاء جناح مدرسة المهيدات الإبتدائية بقرية العديسات قبلي.

5. انتهاء العمل من صيانة وتطوير الشهيد مدرسة محمود النوبى الإعدادية بالمريس.

6. الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير مدرسة البروج الابتدائية بحاجر قرية العديسات قبلي ومدرسة الإمام الشعراوي بالعقاربة بقرية الطود غرب.

7. انتهاء العمل من صيانة وتطوير مدرسة الشهيد أبو المجد حسين الابتدائية بحاجر المريس ومدرسة المريس الجديدة الابتدائية.

8. جاري تنفيذ إنشاء مدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسي بقرية منشية النوبة.

9. جارى العمل بمحطة مياه الطود المدمجة 10 الف م3/ يوم .. بنسبة تنفيذ 85%.

10. تم النهو والتسليم الإبتدائى للمرحلة الأولى لمحطة المعالجة لصرف صحى الطود الجديدة ، وجاري العمل بالمرحلة الثانية .. تم الاستلام الابتدائى للمحطة الرئيسية.

11. جارى العمل بصرف الطود القديمة (5 محطات رفع + شبكات + خطوط طرد ) بنسبة تنفيذ 85%.. بطاقة 7/10.5م3/يوم.

12. تنفيذ محطة رفع صرف صحى العديسات قبلى بنسبة 20٪.

13.تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالعديسات قبلى بنسبة 40%.

14.تنفيذ خط السيب من محطة المعالجة بنسبة 60٪.

15.تنفيذ خط الطرد إلى محطة المعالجة بنسبة 20%.

16. تنفيذ شبكة الانحدار بقرية العديسات قبلى بنسبة 10%.

17. تم تبطين مسافة 3 كيلو متر على ترعة جنابية الحوشة.

18. تم إنهاء تبطين مسافة 4 كيلو متر على ترعة ساحل العديسات.

19. تم إنهاء تبطين مسافة 2 كيلو متر على ترعة المعلا.

20. تمت زراعة عدد 2859 شجرة مثمرة على مستوى المدينة والقرى التابعة للمركز على جوانب الطرق والحدائق والمساحات المخصصة لأعمال زراعة تلك الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

21. تم شراء كمبروسور هواء 500 لتر وشراء وتركيب عدد (2000) كشاف إنارة وشراء ماكينة تشحيم سيارات.

22. تم شراء سيارة تليسكوب كهربائي وعدد (4) سيارات كسح ، ولودر كبير ولودر زاحف، وتركيب كاميرات مراقبة للوحدات القروية ( منشية النوبة – الطود غرب – العديسات بحرى).