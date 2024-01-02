محافظ الأقصر يسلم 233 مشروعا للتمكين الاقتصادى للأسر ببرنامج تكافل وكرامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، صباح اليوم الثلاثاء، بتسليم مشروعات التمكين الإقتصادى المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين فى برنامج " تكافل وكرامة، والذي يتم تنفيذه من قبل برنامج فرصة بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك بحضور العميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بجمعية الأورمان، ومصطفى عيد منسق برنامج فرصة بالأقصر.

وأوضح محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بالأقصر، أن برنامج "فرصة" يساهم في مد المستفيدين بالقدرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة، والتوجيه دائما باستدامة الاستثمارات داخل المشروعات لاستمرارها، مشيراً إلى أن مؤسسة الأورمان تتابع تنفيذ المنحة واستغلالها في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادى.

وأشار العميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بمؤسسة الأورمان بالأقصر، أنه تم توزيع عدد 233 مشروع متناهى الصغر على عدد 233 أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء محافظة الأقصر، وبلغت قيمة كل مشروع 25000 جنيه تقريباً، وذلك لدعمهم فى بدء مشروعاتهم لرفع أعباء المعيشة عن كاهل تلك الأسر.

ومن جانبه تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالشكر والتقدير للقائمين على مؤسسة الأورمان، مشيداً بدور المؤسسة القوى فى العمل المجتمعى وتنمية الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على المواطنين، مؤكداً على جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي لضمان حصول كافة المواطنين على الحياة الكريمة اللائقة.