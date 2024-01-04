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المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

الخميس، 04 يناير 2024 04:26 م
المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد المستشار عدلى منصور
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.
 
 
وأعرب المستشار عدلى منصور خلال الاتصال عن خالص تهنئته لقداسة البابا والمسيحيين بالعيد والعام الميلادى الجديد، متمنيًا دوام التقدم والاستقرار لبلادنا مصر.  
 
واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، يرافقها السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
وتناول اللقاء أهمية بناء الإنسان الذي يعد أساس بناء الدول والمجتمعات، وهو أمر يحتاج الاهتمام أولاً بالأسرة والمدرسة، مع ضرورة تضافر كافة الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف.
 
 
 
 






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