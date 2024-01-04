البيئة تكشف تفاصيل خطة تطوير وتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتى

كتبت منال العيسوى

كشفت وزارة البيئة خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي، باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، كما تم وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي، وتنفيذ الضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 وتعديلاته، بشان الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكاميرالفحم النباتي في أماكنها الحالية بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة البيئة أنه ضمن خطته لتطوير مكامير الفحم النباتى تم اعتماد 10نماذج مطورة من الناحية البيئية، طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية، لنماذج إنتاج الفحم النباتي لتسمح للراغبين في التطوير من خلال اختيار أحد تلك النماذج المطورة وفقا لظروف التشغيل والطاقة الإنتاجية وأى اعتبارات أخرى، كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من265 نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلي عدد18 مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط بنظام اللأخطار .

وأوضح تقرير البيئة أنه ضمن خطة تطوير مكامير الفحم، تم اتخاذ إجراءات استصدار عدد1171 موافقة على تصدير كمية 93362 الف طن فحم نباتي خلال عام 2023الان لكل من انتهى أو أثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية وذلك فى ضوء تقارير متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية التي ترد من لجان المحافظات وفقا للمنظومة الموضوعة للحكام عملية تصديرالفحم النباتى من نماذج مطورة.

جدير بالذكر أنه تم تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة ٢٠./ مقدمة من وزارة التنمية المحلية لاستكمال النجاحات السابقة.