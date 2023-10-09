حملات مكثفة على مكامير الفحم بالشرقية للتأكد من الالتزام بقرارات وقف العمل

شن جهاز شؤون البيئة بالشرقية، حملة مفاجئة على 54 مكمورة فحم بمركز بلبيس.

و قال الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، أنه تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من من اول اغسطس حتى نهاية نوفمبر المقبل، تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل للتفتيش على عدد 54 مكمورة فحم على طريق الزوامل، للتأكد من توقفها عن العمل،واسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 مكمورة تقوم بالحرق، فتم الاستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم ازالتهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائيًا ومواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.