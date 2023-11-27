تحرير 733 محضر حرق قش أرز خلال موسم الحصاد فى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائيًا ومواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى نهائيًا خلال الفترة من أول أغسطس وحتى 30 نوفمبر الجارى بناء على القرار الصادر فى هذا الشأن.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية أشار المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، إلى أنه فى بداية موسم حصاد الأرز حتى نهاية الحصاد تم تشكيل لجان بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام والمراكز والمدن والوحدات المحلية التابعة لها، لمواجهة نوبات تلوث الهواء ووقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية من خلال المتابعة والرصد الميدانى مع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات البلدية بالإضافة للتأكد من توقف مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى حتى نهاية شهر فبراير الجارى.

وأسفر عمل اللجان عن تحرير 733 محضرا لمزارعين، قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة وذلك طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ( يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.

وأضاف مدير إدارة شؤون البيئة أنه تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال ثلاث شهور، تم تشكيل لجنة للمرور على مكامير الفحم والفواخير للتأكد من توقفها، وأسفرت الحملة على تحرير (33) محضر لمكامير تقوم بالحرق تعمل بالمخالفة لقرار محافظ الشرقية وتحرير (17) محضر لفواخير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير والفواخير المخالفة.