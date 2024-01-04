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البابا تواضروس لأهل غزة: "قلبنا وياكم ومتألمين من اللى بيحصل".. فيديو

الخميس، 04 يناير 2024 12:31 م
البابا تواضروس لأهل غزة: "قلبنا وياكم ومتألمين من اللى بيحصل".. فيديو البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى أهل غزة قائلا: "قلبنا وياكم.. أنا شخصيا وويانا كثيرين متألمين من اللى بيحصل.. وعلى قدر الإمكان نشارك في ما تقدمه الدولة من معونات ومساعدات.. وإن كانت لا تمثل شىء كبير.. ونصلى كثيرا ليعطى الله حكمة للمسؤلين على أرض فلسطين وحكمة تدبر لأن أي مسئول وراه مواطنين وشعب ولابد أن يتعامل بحساسية". 
 
وأضاف قداسة البابا في تصريحات خاصة لليوم السابع "نتمنى أن تنتهى هذه الأزمة والجراح يتم تضميدها ويتم إعمار غزة وتعود الحياة سليمة وجميلة". 
 
 
وأضاف قداسة البابا تعليقا على أحداث قطاع غزة في تصريحات خاصة لليوم السابع:  يوجد ألم فى قلب الإنسان وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالطفولة والنساء والرجال والمجروحين وتحت الأنقاض فهى مشاهد مرعبة، مضيفاً "أحيانا لما بعمل كوباية شاى وأقلب السكر بسأل نفسى الناس دى لو حد حب يشرب حاجة دافية هيعمل إيه؟.. لا فيه وقود ولا فيه مكان ولا فيه مواد".
 
وضرب البابا تواضروس، مثلا آخر فى حالة إصابة أحد المواطنين بغزة بالبرد ماذا يفعل ؟.. متابعاً: " بلا شك الإنسانية غابت والعالم باع ضميره وإنسانيته ولم يتعظ من فيروس كورونا الذى كان فيروس صغير وأوقف العالم كله فللأسف لم يتعظ أحد.. والحقيقة أن الأمر مذهل بأن الدول الكبيرة التى تدعى التقدم والحضارة والعلم والتكنولوجيا لم تر ما يحدث في غزة كأنهم ليسوا بشر".
 
وذكر قداسة البابا أن القساوة اختراع بشرى لأن تعذيب البشر لبشر لا نراها فى عالم الحيوان، ولم نرى عالم الحيوان يصنع أسلحة ليحارب ويقتل، واصفا ما يحدث بأنه شىء بعيداً عن الله وعن الضمير وعن الإنسانية وعن المنطق وكأن الإنسانية تنتحر. 
 






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