جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس ، لعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور "كريس فان هولن" والسيناتور" جيف ميركلي".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة " أكس"- إن المناقشات تطرقت أيضاً لسبل تعزيز الشراكة المصرية - الأمريكية.