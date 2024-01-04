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البابا تواضروس الثانى لـ"اليوم السابع": "عادل إمام بيضحكنى"

الخميس، 04 يناير 2024 01:54 م
البابا تواضروس الثانى لـ"اليوم السابع": "عادل إمام بيضحكنى" قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يتابع الدراما ولكن يتابع الأخبار بشكل جيد من محطات كثيرة.

وتابع قداسة البابا خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أكثر الفنان الذين يحرص على مشاهدتهم هو الفنان عادل إمام قائلا: "بيضحكنى" هو والفريق الكوميدى معه.

ووجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى أهل غزة قائلا: "قلبنا وياكم.. أنا شخصيا وويانا كثيرين متألمين من اللى بيحصل.. وعلى قدر الإمكان نشارك في ما تقدمه الدولة من معونات ومساعدات.. وإن كانت لا تمثل شىء كبير.. ونصلى كثيرا ليعطى الله حكمة للمسؤلين على أرض فلسطين وحكمة تدبر لأن أي مسئول وراه مواطنين وشعب ولابد أن يتعامل بحساسية". 
 
وأضاف قداسة البابا في تصريحات خاصة لليوم السابع "نتمنى أن تنتهى هذه الأزمة والجراح يتم تضميدها ويتم إعمار غزة وتعود الحياة سليمة وجميلة".






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