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البابا تواضروس الثانى عن ملف اليوم السابع فى عيد الميلاد: إضافة للمعرفة

الخميس، 04 يناير 2024 11:53 ص
البابا تواضروس الثانى عن ملف اليوم السابع فى عيد الميلاد: إضافة للمعرفة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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علق قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على ملف عيد الميلاد بعدد اليوم السابع، قائلا إن العدد الذى يصدر عن التاريخ المسيحى والكنيسة بالطبع شىء رائع وإضافة للثقافة وإضافة للمعرفة.
 
وأضاف قداسة البابا خلال تصريحات خاصة لليوم السابع "أنا إنسان مسيحى على أرض مصر.. وحضرتك إنسان مسلم من المفترض أن تعرف عنى كل شيء وأن تزور الكنائس والأديرة ويكون هناك تبادل للمعرفة". 
 
وتناول ملف عيد الميلاد بجريدة اليوم السابع تاريخ الكنيسة وباباوات الكنيسة الـ 118 وأجراس الكنيسة والزى الكهنوتى فى الأعياد والمناسبات والمواقف التاريخية لباباوات الكنيسة والكرازة المرقسية وأقباط المهجر والرهبنة هدية مصر للعالم وتاريخ الطوائف المسيحية فى مصر وشهادات من قساوسة وشمامسة حول عيد الميلاد المجيد. 
 
وفى سياق متصل، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 






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