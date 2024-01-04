إصابة 26 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس وجرار بطريق المطرية- بورسعيد

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب 26 شخص، إثر حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع جرار علي طريق المطرية - بورسعيد الجديد، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، والوضع تحت الرعاية الصحية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم علي الطريق الدائري الجديد "المطرية-بورسعيد" ووجود عدد من المصابين.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين، وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وجرار، أسفر عن اصابة كلا من : الداوودى نصر محمد ابراهيم، 50عاما، مقيم اولاد ناصر، أسعد إبراهيم شلبى 33عام، مقيم النسائية، محاسن احمد محمد، 48 عام، مقيمه القزاقزة، محمود حمزة السيد طه 24عاما، مقيم الجماملة، رفيق توفيق الباز 75عاما، مقيم المنزلة، عماد محمد علاوة 48 عاما، مقيم الجمالية، امير جابر محمد، 14عاما، مقيم القزاقزة، تلا عبده رفعت 10 أعوام، مقيمة المنزلة، نجوى احمد الامام 70 عاما، مقيمه المنزله، محمد محمد صلاح 20عاما، مقيم صان الحجر محافظة الشرقية، نعيمة عبده المنصوري 30 عاما، مقيمه المنزلة.

احمد محمد محمد الدسوقى 34 عاما، مقيم الجمالية، محمد محمد الدسوقى 67 عاما، مقيم الجمالية، محمد صلاح محمد الشريف 21 عاما، صان البحرية، جنى عبده رفعت المنزلة، محروسه احمد محمد السواح 40 عاما، مقيمه القزاكزه، ربه منزل، مصابه بجرح في الراس، الداودي نصر محمد ابراهيم عطا الله، 60 عاما، محاسب بالمعاش، مقيم اولاد ناصر مركز المنزله، مصاب بجرح في الراس، السيد الباز الشناوي 75 عاما، مقيم بندر المنزله كوبري العزيزه، محمود حمزه السيد 24 عاما، مقيم الجمال مركز المنزله.

أسعد ابراهيم شلبي 30 عاما، مقيم النسايمه عامل زراعي، مصاب بجروح في الراس ومتفرقه بالجسم، عماد محمد عليوه 48 عاما، مقيم الجماليه، نجوى محمد الامام 70 عاما، مقيمه المنزله الجديدة، بندر المنزله، مصابه بجروح بالراس، محمد محمد الدسوقي عليوه 74 عاما، مقيمه الجماليه، نعيمه عبد المنعم محمد النصراوي 32 عاما، مقيمه المنزله الجديدة، محمد صلاح محمد الشريف 20 عاما، مقيم صان الحجر محافظة الشرقية.

تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف ونقل المصابين لمستشفي المطرية، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.