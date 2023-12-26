استشارى نساء: مضادات الأكسدة تعالج " تكيسات المبيض" من جذورها

كتبت إيناس البنا

كثيرا ما تسمع الفتيات والسيدات مصطلح تكيس المبايض الذى يصيب نسبة كبيرة من النساء وقد يؤثر على فرص الحمل، وقد لا تعرف الكثيرات معنى هذا المصطلح.

أوضح الدكتور محمد حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، أن متلازمة تكيسات المبيض هى خلل هرموني يحدث عندما ينتج المبيضان هرمونات زائدة، وفى حالات الإصابة فإن المبيضين ينتجان مستويات عالية بشكل غير عادي من الهرمونات التي تسمى الأندروجينات، وهذا يتسبب في اختلال توازن الهرمونات.

وأضاف استشاري النساء في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن متلازمة تكيس المبايض ليست مرضًا، ولكنها مجموعة من الأعراض التي تشير إلى تغير مستويات الهرمون، ويطلق عليه اسم متعدد الكيسات لأن المتلازمة تؤدي إلى ظهور أكياس صغيرة أو أكياس مملوءة بالسوائل على حافة المبيضين، وقد تعانى السيدات من أعراض قد تشمل دورات شهرية غير منتظمة، أو غياب الدورة الشهرية، وعدم القدرة على التنبؤ بالإباضة، وقلة تبويض مزمنة.

وأشار الطبيب أن 70% من المصابات بمتلازمة تكيس المبيض يعانين من زيادة الوزن، ويمكن لاختبار مقاومة الأنسولين أو وجود خلل في الدورة الشهرية أو ارتفاع هرمون الذكورة وهو هرمون التستوستيرون ، أو شكل السونار يظهر البويضات صغيرة الحجم على شكل عقد، كشف الإصابة بالمتلازمة، بجانب بالسونار أو بعض التحاليل الهرمونية .

العلاج الحديث يكون على حسب حالة كل سيدة، ففي حالة التي تعانى من تغيرات او اختلال في الدورة الشهرية يتم تنشيط للتبويض ومتابعته، بجانب العلاجات جديدة تكون مصاحبة لعلاج التكيس منها مركبات المياه ومضادات الأكسدة التي أثبت أنها تحل المشكلة من جذورها.