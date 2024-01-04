آل جور ينضم لـ"فضائح أبستين".. وجارديان: جدل حول مصادر ثروة بـ580 مليون دولار

كتبت: نهال أبو السعود

تم الكشف عن وثائق المحكمة المرتبطة بدعوى مدنية تتعلق برجل الأعمال الأمريكى المدان بجرائم جنسية جيفرى إبستين، قبل وفاته وتحتوى الوثائق على مجموعة من أسماء الأشخاص المرتبطين به. ومن بين الشخصيات الشهيرة الأخرى التى وردت أسماؤها فى القائمة نائب الرئيس الأمريكى السابق آل جور.

ويأتى الكشف عن الوثائق بعد أن وجدت القاضية لوريتا بريسكا أنه لا يوجد مبرر قانونى لتنقيح الأسماء فى ديسمبر.

وكان آل جور هو النائب الخامس والأربعين للرئيس، وعمل فى عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، الذى ظهر اسمه أيضًا فى القائمة. وفقًا لوثائق المحكمة، طلبت جيسيلين ماكسويل صديقة جيفرى ابستين منه تسليم أى صور أو مقاطع فيديو لها وللعديد من الشخصيات الشهيرة الأخرى، بما فى ذلك آل جور.

ولم يتم اتهام آل جور بارتكاب أى مخالفات وأن صورته مع جيفرى لم يتم نشرها على الإطلاق، وتم الكشف عن الدفعة الأولى من الأسماء مساء الأربعاء وبصرف النظر عن آل جور وكلينتون، هناك أسماء مشهورة أخرى تشمل الأمير أندرو، ودونالد ترامب، ومايكل جاكسون، وديفيد كوبرفيلد، وجورج لوكاس، وكيفن سبيسى، وناعومى كامبل، وآلان ديرشوفيتز، وكاميرون دياز، وستيفن هوكينج.

تضمنت الوثائق أسماء اكثر من 170 شخص من بينهم سياسيين ربطتهم علاقات بابستين الذى توفى فى السجن بنيويورك فى أغسطس 2019 قبل محاكمته بتهمة استغلال قاصرات جنسيا، حيث أقدم على الانتحار نتيجة إهمال من العاملين فى السجن، بحسب ما خلصت إليه وزارة العدل الأمريكية منتصف 2023.

وأشارت التقارير إلى أن "حقيقة ظهور أسماء لأشخاص فى الملفات، لا تعنى بالضرورة أنهم متورطون فى مخالفات"، إذ لم يتم توجيه تهم جنائية إلا إلى إبستين وماكسويل بالإساءة للفتيات والشابات فى مساكن فى نيويورك، وفى جزر وأماكن أخرى.