"وثائق ابستين الجنسية" تحرج كلينتون وترامب والأمير أندرو.. "ABC" تكشف

كتبت : نهال أبو السعود

كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، عن وثائق تضم أسماء أشخاص ربما تورطوا مع الملياردير الراحل جيفري إبستين، في جرائم جنسية، وأبرزهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون ودوق يورك الأمير أندرو.

تضمنت الوثائق أسماء اكثر من 170 شخص من بينهم سياسيين ربطتهم علاقات بابستين الذي توفي في السجن بنيويورك في أغسطس 2019 قبل محاكمته بتهمة استغلال قاصرات جنسيا، حيث أقدم على الانتحار نتيجة إهمال من العاملين في السجن، بحسب ما خلصت إليه وزارة العدل الامريكية منتصف 2023.

وأشارت التقارير إلى أن "حقيقة ظهور أسماء لأشخاص في الملفات، لا تعني بالضرورة أنهم متورطون في مخالفات"، إذ لم يتم توجيه تهم جنائية إلا إلى إبستين وماكسويل بالإساءة للفتيات والشابات في مساكن في نيويورك، وفي جزر وأماكن أخرى.

وفقا لشبكة ايه بي سي الامريكية، ظهر اسم بيل كلينتون، في الوثائق أكثر من 50 مرة الا ان ذلك لا يشير إلى تورطه في أي أعمال غير مشروعة والتقطت صورة لكلينتون مع إبستين، لكن ممثلو الرئيس الأسبق أشاروا إلى أن التواصل بينهما انقطع منذ عام 2005، قبل ظهور تلك الاتهامات الجنائية.

وجاء في الوثائق أيضا ان خلال إحدى الرحلات مع إبستين، أبلغه الطيارون أنهم بحاجة إلى الهبوط في أتلانتيك سيتي، فاقترح إبستين حينها أن يتصلوا بالرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، وقال احد الشهود في القضية: "قال جيفري، حينها، سنتصل بترامب وسنذهب إلى .. لا أتذكر اسم هذا الكازينو، لكن سنذهب إلى هناك".

كما كشفت تقارير دائرة من الشخصيات البارزة التي ارتبطت برجل الأعمال الامريكي، جيفري إبستين، بعد سنوات من إدانته بارتكاب جرائم جنسية، موضحة أن هذه القائمة أوسع مما تم الإبلاغ عنها سابقًا.

وفقًا لمجموعة من الوثائق التي تتضمن جداول أعمال إبستين، اتضح أن مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، منذ عام 2021، عقد ثلاثة اجتماعات مع إبستين في عام 2014، عندما كان نائب وزير الخارجية. والتقيا للمرة الأولى في واشنطن.

من بين الأسماء التي ظهرت في الوثائق، دوق يورك ونجل ملكة بريطانيا السابقة إليزابيث، الأمير أندرو، حيث زار جزيرة إبستين ذات مرة، ومن بين الأسماء الشهيرة أيضًا التي كشفتها الوثائق مايكل جاكسون، حيث قالت إحدى الشهود في القضية، بحسب الوثائق، أنها التقت المغني في منزل إبستين ونقل موقع أكسيوس، أن المغني "طلب منها أن تمنحه جلسة تدليك"، لكنها رفضت القيام بذلك.