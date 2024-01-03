مصرع شقيقين وإصابة شخص فى مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي شقيقان مصرعهما وأصيب شخص ثالث، بإصابات خطيرة في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز سيدي سالم، حيث استخدام طرفي المشاجرة الأسلحة البيضاء، لخلافات الجيرة، وتم إيداع جثتي الشقيقين بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان تلقى أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ تلقي مأمور مركز شرطة سيدي سالم بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى المركز ووجود مصابين بإصابات خطيرة بين طرفي المشاجرة والنزاع ، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وبالتحري تبين وقوع مشاجرة بين كل من "ر.م.ج"، 41 عامًا، وشقيقه"م.مج"، 28 عامًا طرف أول، و"ع.م.ا"، 40 عامًا، و"ط.م "، 33 ، و"م.ف"، 44 عامًا، طرف ثان، واستخدم الطرفان الأسلحة البيضاء، لخلافات الجيرة بينهما.

وتم نقل الشقيقان الطرف الأول المصابين إصابات خطيرة في تلك المشاجرة إلى مستشفى كفر الشيخ العام في محاولة لعلاجهما وإسعافها، وتبين إصابة الأول بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، والثاني باشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعى بالقدم اليمنى، إلا أنهما قد توفيا أثناء التعامل معهما طبيًا، ومحاولة إنقاذ حياتهما وعلاجهما متأثرين بإصابتهما الخطيرة ، كما تم نُقل مصاب آخر من الطرف الثاني إلى مستشفى خاص في مدينة كفر الشيخ لعلاجه، لإصابته بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، وتم إيداع جثتي الشقيقين المتوفيين في تلك المشاجرة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 68 لسنة 2024 جنح مركز شرطة سيدي سالم.