محافظ كفر الشيخ: 120 خدمة قدمتها سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى الثابت، للتيسير على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجي بالمدينة، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية، والتى استهدفت تقديم الخدمات بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، اليوم بمدينة كفرالشيخ لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتاً إلى أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجي المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من 2 موظف شباك وموظف خزانة الكتروني ليتم الدفع إلكترونيا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة للتطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين واصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل قدمت 120 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال 24 ساعة ليتم إصدار الرخصة فى ذات اليوم المتقدم به طالب الخدمة، لافتاً أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم الخدمات المتعدد في إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتتواجد بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة .

أكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزًا بمدن المحافظة، فضلاً عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى ( القرى الرئيسة)، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة " حياة كريمة ".

وأكد نائب محافظ كفر الشيخ، أن عدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الاسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى ومراكز المحافظة.

أضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة طبقاً للقانون 154 لسنة 2019.