طقس كفر الشيخ.. رياح خفيفة واستمرار حركة الملاحة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من استقرار حالة الطقس، مع هبوب رياح خفيفة، واستمرار حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وانطلقت ما يقارب 600 مركب صيد من ميناء الصيد بالبرلس، عقب تزويدها بالوقود والثلوج، إضافة من شواطئ بحيرة البرلس، والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط مطوبس، وسجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ، 21 للعظمي، و14 للصغرى.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، والغرف الفرعية، لمتابعة حالة الطقس بالمحافظة، ورفع مياه الأمطار في حالة هطولها، موجها بموافاته بتقارير على مدار الساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، عن أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.