محافظ الشرقية يزور مطرانية الزقازيق لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الشرقية خلاله، أن وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه تمثل الضمان الأساسي للتغلب على التحديات والصعاب التي تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل، لافتاً إلى أن مظاهر الود والتآخي خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تُعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة.

وقال محافظ الشرقية، إن هذه المرحلة تمثل لنا كتابة تاريخ جديد لمصرنا الحبيبة التي نحلم بها رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً أننا عازمون على المضي قدماً نحو بذل المزيد من العمل للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

ومن جانبه، أوضح نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، أن روح المحبة والإخاء والتلاحم والاحترام التي تسود بين المصريين مسلمين ومسيحيين في مختلف المناسبات ستظل علامة على قوة ومتانة العلاقة التي تجمعنا فنحن شركاء في وطن واحد نعيش على أرضه ونستظل بسمائه ونعمل لتنميته ورخائه.

كما قام محافظ الشرقية بزيارة الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق، والتقى القس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، قائلاً: "مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة واحترام الآخر وسنظل علي طريقنا نحو تحقيق التنمية المنشودة ورفعة شأن الوطن".

توجه محافظ الشرقية لزيارة الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، والتقى بالأب بيشوي كامل راعي الكنيسة لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قدم راعي الكنيسة الكاثوليكية كتاباً لمحافظ الشرقية بعنوان التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، تعبيراً عن سعادته لزيارته للكنيسة وتقديم التهنئة له وللمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سعادة وخير وأمان على جميع المصريين بالداخل والخارج وعام رفعه وتقدم وازدهار على كافة ربوع الوطن.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.