"مشروعك" ينجح فى تمويل 1018 مشروعا للشباب بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نجح البرنامج القومي لتمويل الشباب " مشروعك"، في تمويل 1018 مشروع بمحافظة الشرقية بتكلفة ما يقرب من 200 مليون جنيه، خلال العام الماضي.

و أوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك " بالشرقية، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع تعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ".

مشيراً إلى أنه خلال عام 2023 تم تنفيذ 1018 مشروع بتكلفة 199 مليون 645 ألف جنيه لتوفر 2229 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2616 مشروع بقيمة 389 مليون و 303 ألف 416 جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2762 مشروع بقيمة 369 مليون و 596 ألف و 400 جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 831 مشروع بقيمة 349 مليون و 180 ألف و 250 جنيه.