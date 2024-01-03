محافظ أسيوط يزور إيبارشية الدير المحرق بالقوصية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

أسيوط -هيثم البدرى

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، إيبارشية الدير المحرق بالقوصية لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق ومجمع رهبان الدير وشعب الإيبارشية بمناسبة عيد الميلاد المجي د، ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتهنئة بالعيد في جو يسوده المحبة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ، والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى، بالمحافظة ، و الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف ،ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ،وممدوح حماد وكيل وزارة التموين ،واحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم ،ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ،ويسرى سند مدير ادارة المواقف، ومجدى عزيز مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ،والمهندسة رانيا مجدى نائب مدير مركز شبكة معلومات المرافق ،وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومعتصم احمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ بالدير، الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق، والأب أولوجيوس والأب عمانويل، والأب ماكسيموس المحرقي، والأب يسطس، والأب أنانسيوس وعدد من قساوسة وآباء الكنيسة، وذلك بمطرانية الدير المحرق الذي يعد إحدى أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، مقدما التهنئة للأنبا بيجول أسقف الدير المحرق وشعب الإيبارشية.

وأعرب محافظ أسيوط عن تهانيه القلبية للأخوة الأقباط بهذه المناسبة ، مؤكداً أن عيد الميلاد هو عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

وقال اللواء عصام سعد، إن مصر تشهد أزهى فترات تاريخها فى البناء والتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيداً بحجم الإنجازات التى تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى في القرى والنجوع إلى الأفضل، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية واعية.

من جانبه، رحب نيافة الأنبا بيجول بمحافظ أسيوط والوفد المرافق له ، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء أسيوط خاصة والشعب المصري العظيم بصفة عامة معربا عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.

كان محافظ أسيوط قد بدا زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

ويعتبر دير السيدة العذراء "المحرق" إحدى أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ومن أهم المزارات الدينية في أسيوط والذي يقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كم غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط في الكيلو 327 طريق (القاهرة - أسوان) ويعد من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر بل والعالم ويضم الدير "المحرق" ثان أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة بيت لحم في فلسطين ويقصده آلاف الزائرين من مصر والأجانب على مدى العام.