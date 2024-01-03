لصحة القلب وتقوية المناعة.. أسباب أهمية الأوميجا 3 بعد سن الخمسين

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور أحمد جودت استشارى الجهاز الهضمى والكبد فى كلية طب سوهاج، إن الأبحاث الحديثة تؤكد ضرورة تناول الحبوب التعويضية للأوميجا3 بعد بلوغ الشخص سن الـ50، وذلك لأهميتها في تقوية وتنشيط وظائف الجسم، بجانب الكثير من الفوائد كالحفاظ على صحة القلب، والأوعية الدموية، وخفض نسبة الكولسترول الضار، والدهون الثلاثية.

وأشار إلي أن الأوميجا3، تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة بمرض الزهايمر، وتعرض المخ لبعض المشاكل الإدراكية المختلفة، لافتا أن هذه الحبوب التعويضية تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العين والحماية من فقدان النظر، والحفاظ على القلب، والحد من ارتفاع الدهون الثلاثية.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي، أن الأوميجا3 تعد خيارا رائعا للنساء الحوامل، أي في فترة تكوين الجنين، حيث إنها تساعد في الحصول على طفل ذى صحة جيدة، ووزن طبيعي، ومناعة قوية، كما أنها مهمة لمرضي الخلل المناعي المختلفة، وأبرزها التهاب المفاصل الروماتويدي.

كما أن الأوميجا3 تعد خيارا رائعا لكبار السن، لأنها تقلل فرص إصابتهم أو تعرضهم لنزلات البرد، لأنها تعمل على تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

واستكمل حديثه استشاري الجهاز الهضمي، لافتا أنه لا يوجد وقت محدد لأخذ الأوميجا3، ولكن ينصح بأخذها بعد تناولك لوجبة الإفطار، وذلك للحصول علي فوائده الكثيرة.