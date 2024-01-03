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شبورة كثيفة غدا وطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:35 م
شبورة كثيفة غدا وطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة شبورة كثيفة -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 
ويسود غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.
 
ومتوقع غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.






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