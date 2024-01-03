رئيس جامعة الزقازيق يهنئ أسقف الزقازيق ومنيا القمح بعيد الميلاد المجيد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والقس وائل نشأت راعى الكنيسة الإنجيلية والأب بيشوى كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية والإخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق ومنيا القمح اليوم، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ووكلاء الوزارة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية، ولفيف من رجال الدين الإسلامى وعلماء الأزهر الشريف.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته أن تظل مصر رمزًا للمحبة والسماحة ونسيجًا واحدًا، وتظل دائما فى ازدهار واستقرار، مشيدًا بدور الكنيسة فى الحفاظ على النسيج الوطنى، مؤكدًا على أن الاحتفال بيوم عيد الميلاد المجيد يرمز للسلام والمحبة، حيث يجتمع فيه أبناء الوطن الواحد على التكاتف والتلاحم لتأصيل القيم الوطنية ونبذ الأفكار المتطرفة، متمنيًا أن يعيد تلك المناسبة الجليلة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام ودوام الاستقرار.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب أن وحدة وتماسك الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه تمثل الضمان الأساسى للتغلب على التحديات والصعاب التى تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل، لافتًا إلى أن مظاهر الود والتآخى خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تُعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة.

وقال محافظ الشرقية إن هذه المرحلة تمثل لنا كتابة تاريخ جديد لمصرنا الحبيبة التى نحلم بها رغم التحديات والظروف التى تمر بها البلاد مؤكدًا أننا عازمون على المضى قدمًا نحو بذل المزيد من العمل للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وخلال كلمته رحب نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس بزيارة محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق وجميع الحضور من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، مقدمًا التهنئة بالعام الجديد وللرئيس عبد الفتاح السيسى بالفوز بفترة رئاسية جديدة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

كما أكد نيافة الأنبا تيموثاؤس أن الوطنية درع واقى ضد الطائفية فى رحابها تزول المشاكل والاختلافات العقائدية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل منارةً للإخاء والمحبة ونموذجًا للتسامح والتعايش بين أبنائها، وقال إن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد دعوه لكل الشعوب نحو الخير والتسامح والمحبة والسلام.

وخلال الزيارة تم تبادل التهنئة من خلال كلمة لممثل عن وزارة الأوقاف بالشرقية والتى أكد خلالها على التآخى بين نسيجى الأمة وأننا جميعًا فى قلب مصر، ونقف داعمين دائما لقيادتنا السياسية الحكيمة.

ورحب أيضًا القس وائل نشأت بزيارة محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لمقر الكنيسة وتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أننا جميعا أبناء وطن واحد شركاء فى بنائه وتقدمه واحتفالنا بعيد الميلاد المجيد يعكس حقيقة المشاعر الطيبة وروابط التماسك والانتماء بين جموع الشعب المصرى وتحقيق أهدافه السامية نحو مزيد من التنمية والرخاء.

ومن جانبه رحب القس بيشوى كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق بمحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق، وجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية الترابط والمحبه التى تعكسها الأعياد والمناسبات القومية، والتى تمثل مدى تماسك ووحدة شعب مصر، كما أشار إلى الدور الذى قامت به جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية ودرجة الوعى العالية لدى جموع الشعب المصرى فى ظهور الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تليق بمكانة مصرنا الحبيبة.

وفى ختام الزيارة قدم راعى الكنيسة الكاثوليكية كتابًا لمحافظ الشرقية ورئيس الجامعة بعنوان التعليم المسيحى للكنيسة الكاثوليكية، تعبيرًا عن سعادته لزيارته للكنيسة وتقديم التهنئة له وللمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.